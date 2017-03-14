Petrol parasıyla Bakü'de inşa edilen Paris

Geniş bulvarları ve muhteşem apartmanlarıyla burası Paris'e çok benziyor. Yeni inşa edilen Venedik tarzı bir kanalda gondollar yüzüyor.

Hazar Denizi kıyısında Sidney'deki Opera Binası'na benzer bir binanın inşaatında yükselen vinçleri görüyorsunuz.

En muhteşemi ise LED ekranla kaplı dış yüzeyleriyle kavis çizerek gökyüzünde üç cam diş gibi parıldayan Alev Kuleleri.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü geçmişten beri farklı mimari tarzları bir arada barındırmasıyla biliniyor. Ortaçağda etrafı duvarlarla çevrilmiş ve bugün bir kısmı hala ayakta olan şehir Arap, İran, Osmanlı ve Oryantal esintiler taşıyordu.

Petrol zengini bugünkü şehir ise kendisini yeniliyor. Sovyet döneminden kalma gri sanayi bölgeleri yıkılıyor veya dış cepheleri kaplanıyor. Hazar Denizi kıyısında klasik Avrupa, Sidney ve Dubai'den esintiler yükseliyor artık.

Sovyetler Birliği'nin 1991'de çöküşünden kısa bir süre sonra şehirdeki dönüşüm başladı.

1993'te Cumhurbaşkanı Aliyev'in iktidara gelişiyle birlikte kentsel dönüşüm adı altında inşaat sektörüne milyarlarca dolar akıtıldı. 2003'te yerine geçen oğlu İlham Aliyev de babasının yolundan gidiyor.

Fotoğrafçı Tim Franco, yenilenmeye kararlı görünen Bakü'den izlenimlerini çektiği fotoğraflarla paylaşıyor.

Sovyet döneminden kalma mahalleler yıkılıp yerlerine parklar ve beyaz mermer döşeli alışveriş merkezleri, parlak gökdelenler, lüks apartmanlar dikiliyor. Bunların çoğu Aliyev ailesinin favori projeleri.

Örneğin 221 hektarlık bir alanda 19. yüzyıl Paris mimarisini esas alarak inşa edilen caddelerin Mihriban Aliyev'in isteği olduğu söyleniyor.

Fakat düşen petrol fiyatlarının Azerbaycan ekonomisini sarsması yüzünden birçok büyük projenin sekteye uğraması bekleniyor.

Bakü'nün güney kesimindeki Hazar Adaları'nda lüks villa ve oteller, iş merkezleri yapılıyor.

Müteahhitler bunların ortasına bin metreyi aşkın uzunluğuyla dünyanın en yüksek kulesini dikmeyi planlıyordu.

Fakat fonların kurumasıyla 100 milyar dolarlık proje yarım kaldı. Proje sahibi milyarder oligark İbrahim İbrahimov ise 2015'te ödemediği borçlar yüzünden tutuklandı. Adalar bugün yarım kalmış ve terk edilmiş bir halde bekliyor.