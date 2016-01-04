T24 LogoT24 Logo
Ekonomi
Deutsche Welle

Petrol pahalanıyor

Ham petrolün vardil fiyatı artmaya başladı. İki önemli OPEC üyesi arasındaki siyasi gerginliğin petrol arzını ne ölçüde etkileyeceği merak ediliyor.

04 Ocak 2016 12:07


Şubat teslimi Kuzey Denizi Brent türü ham petrolün varil fiyatı hafta başında 38,17 dolara yükseldi. Böylece varil fiyatı yılsonundan bu yana 89 sent artmış oldu.

Amerikan WTI kalitesindeki petrolün varil fiyatı ise 72 sentlik artışla 37,76 dolara çıktı. Emtia borsalarında yapılan açıklamalarda Ortadoğu'daki siyasi gerginliğin yatırımcıyı ürküttüğü belirtildi.

Suudi Arabistan - İran gerginliği petrol arzını nasıl etkileyecek?

Suudi Arabistan hafta sonunda Tahran büyükelçiliğine yapılan saldırıdan sonra İran ile diplomatik ilişkilerlin kesileceğini duyurmuş ve büyükelçilik personelinden 48 saat içinde ülkeyi terk etmesini istemişti. Büyükelçilik saldırısına Suudi Arabistan'daki bir Şii dini liderin idam edilmesi yol açmıştı.

İki önemli OPEC üyesi arasındaki gerginlik nedeniyle dünya piyasasındaki petrol arzının nasıl gelişeceği kestirilemiyor. Çin sanayi sektörünün yavaşlamasının borsalarda yol açtığı değer kaybı petrol fiyatının artmasını önlemedi. Petrol fiyatı genel olarak düşük seviyede seyrediyor. 2015 yılında ham petrol üçte bir oranında ucuzlamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

HamOPECKuzey Denizi BrentWTIOrtadoğuArabistanTahranSuudi ArabistanDeutsche Welle Türkçe DW

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24