Petrol pahalanıyor



Şubat teslimi Kuzey Denizi Brent türü ham petrolün varil fiyatı hafta başında 38,17 dolara yükseldi. Böylece varil fiyatı yılsonundan bu yana 89 sent artmış oldu.

Amerikan WTI kalitesindeki petrolün varil fiyatı ise 72 sentlik artışla 37,76 dolara çıktı. Emtia borsalarında yapılan açıklamalarda Ortadoğu'daki siyasi gerginliğin yatırımcıyı ürküttüğü belirtildi.

Suudi Arabistan - İran gerginliği petrol arzını nasıl etkileyecek?

Suudi Arabistan hafta sonunda Tahran büyükelçiliğine yapılan saldırıdan sonra İran ile diplomatik ilişkilerlin kesileceğini duyurmuş ve büyükelçilik personelinden 48 saat içinde ülkeyi terk etmesini istemişti. Büyükelçilik saldırısına Suudi Arabistan'daki bir Şii dini liderin idam edilmesi yol açmıştı.

İki önemli OPEC üyesi arasındaki gerginlik nedeniyle dünya piyasasındaki petrol arzının nasıl gelişeceği kestirilemiyor. Çin sanayi sektörünün yavaşlamasının borsalarda yol açtığı değer kaybı petrol fiyatının artmasını önlemedi. Petrol fiyatı genel olarak düşük seviyede seyrediyor. 2015 yılında ham petrol üçte bir oranında ucuzlamıştı.