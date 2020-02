Petrol OPEC sonrası yükselişini sürdürdü

Petrol, banka ve aracı kuruluşların fiyatların OPEC ve ortaklarının ABD Başkanı Donald Trump'ın üretimi artırma çağrısını dikkate almamasının ardından yükselebileceğini kaydetmeleri sonrası kazancını yaklaşık dört yılın zirvesi yakınlarında sürdürdü.

Vadeli petrol kontratları New York'ta, Pazartesi günü yüzde 3.1 yükseldikten sonra yüzde 0.5 daha değer kazandı. Mercuria Energy Group Ltd. ve Trafigura Group, İran'ın üretimin yaptırımlar nedeniyle azalmasından dolayı, petrol fiyatlarının 2014 yılından sonra ilk kez 100 dolar seviyesini aşabileceğini kaydettiler. Bank of America Corp., fiyatların yükseleceği tahmininde JPMorgan Chase & Co.'ya katıldı. Pozitif havaya diğer bir katkı da ABD'de ham petrol stoklarının düşeceğine ilişkin tahminlerdi.

Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden ülkeler Topluluğu (OPEC) ve ortaklarının, ABD'nin İran'a uygulayacağı yaptırımların tarihinin yaklaşması ile birlikte piyasaya gelen petrol miktarının azalmasına karşın, acil üretim artışı konusunda bir taahhütte bulunmamasının ardından ralli yaptı. Öte yandan, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı küresel büyümeyi olumsuz etkileyebilir ve uzun vadede enerji talebini azaltabilir. BP Plc, bu riskin henüz fiyatlanmadığı uyarısında bulundu.

Tokyo'da Rakuten Securities Inc. emtia analisti Satoru Yoshida, "OPEC, grubu petrol fiyatlarını yükseltmekle itham eden Trump'a açık bir cevap verdi. Trump'ın çağrısını bariz bir şekilde reddetti," dedi ve "ABD ile Çin arasında yoğunlaşan ticaret savaşı olumsuz bir faktör, ancak bu durum OPEC'in yukarı yönlü yorumunun gölgesinde kaldı" şeklinde görüş bildirdi.

Kasım vadeli Brent petrolü, Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında, 49 sent yükselerek, Tokyo saati ile 15:45'te 81.69 dolara çıktı. Kontrat Pazartesi günü 2.40 dolar yükselerek 81.20 dolardan kapandı. Küresel gösterge Brent petrolü, ABD göstergesi Batı Teksas petrolüne (WTI) kıyasla 9.28 dolar primli işlem gördü.

Kasım vadeli WTI, Nymex piyasasında, 26 sent yükselerek varil başına 72.34 dolara çıktı. Kontrat Pazartesi günü 1.30 dolar tırmanarak 72.08 dolardan kapandı. Toplam işlem hacmi 100 günlük ortalamanın yüzde 45 altındaydı.