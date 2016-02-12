Petrol Ofisi'nin tamamı satışa çıkarıldı

Avusturyalı OMV şirketinin Petrol Ofisi'nin tamamını satışa çıkardığını duyurdu. Şirketin yaptığı açıklamada, OMV'nin satış için danışman şirketlerle görüştüğü belirtildi.

Hürriyet'in haberine göre, OMV CEO’su Rainer Seele, Ocak ayında verdiği bir demeçte Türkiye’deki durumun sürdürülebilir olmadığını ve kârlılığın azaldığını söylemişti. Petrol Ofisi’nin yakıt dağıtımında Türkiye’nin pazar lideri olduğuna işaret etti.

Petrol Ofisi'nin Türkiye'de 1785 akaryakıt istasyonu bulunuyor ve en büyük perakende satış ağına sahip.

OMV'den yapılan açıklamada, Petrol Ofisi'nin ticari ve endüstriyel müşterilere akaryakıt tedariği alanında da önce olduğu vurgulandı.

Şirket, Türkiye'de geçen yıl 10 milyon tonluk satış yaptığını açıklamıştı.

OMV, 2010 yılında Petrol Ofisi’ni 1 milyar Euro’ya Doğan Holding’den satın almıştı.