Petrol Ofisi'nin satışı tamamlandı

T24 -Doğan Grubu, Petrol Ofisi'nin satışı konusunda Avusturyalı petrol devi OVM ile anlaştı. OVM, 1 milyar Euro karşılığında şirketin yüzde 95'ine sahip olacak.

OVM şirketinin internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Petrol Ofisi'nin hisselerinin yüzde 95'i 1 milyar Euro karşılığında OVM'ye geçecek.

Avrupa'nın en büyük petrol şirketlerinden olan OVM, halihazırda Petrol Ofisi'nin yüzde 41'ine sahip.

1 milyar Euro'luk anlaşmanın 3 ay içerisinde tamamlanacağı belirtiliyor.



Avusturyalı şirket, 1 senedir Petrol Ofisi’ni satın almak istiyordu ancak Doğan Grubu'nun vergi cezaları yüzünden süreç askıya alınmıştı.