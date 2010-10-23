T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Petrol Ofisi'nin satışı tamamlandı

1 milyar Euro'luk anlaşmanın 3 ay içerisinde tamamlanacağı belirtildi...

23 Ekim 2010 03:00

T24 -Doğan Grubu, Petrol Ofisi'nin satışı konusunda Avusturyalı petrol devi OVM ile anlaştı. OVM, 1 milyar Euro karşılığında şirketin yüzde 95'ine sahip olacak.

OVM şirketinin internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Petrol Ofisi'nin hisselerinin yüzde 95'i 1 milyar Euro karşılığında OVM'ye geçecek.

Avrupa'nın en büyük petrol şirketlerinden olan OVM, halihazırda Petrol Ofisi'nin yüzde 41'ine sahip.

1 milyar Euro'luk anlaşmanın 3 ay içerisinde tamamlanacağı belirtiliyor.


Avusturyalı şirket, 1 senedir Petrol Ofisi’ni satın almak istiyordu ancak Doğan Grubu'nun vergi cezaları yüzünden süreç askıya alınmıştı.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24