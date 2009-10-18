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Ekonomi

Petrol Ofisi'nin lisansı iptal edilebilir

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Petrol Ofisi AŞ’nin Hatay’daki depolarındaki ‘sahte ulusal marker’ ile ilgili soruşturmayı başlattı.

18 Ekim 2009 03:00


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Petrol Ofisi AŞ’nin Hatay’daki depolarındaki ‘sahte ulusal marker’ ile ilgili soruşturmayı başlattı.Kurul, soruşturma müzekkeresini, cuma günü karara bağlayacak. Soruşturma açılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

POAŞ’ın, Hatay’daki depolarında ele geçirilen ve TÜBİTAK’ın bir raporla, ulusal markerı ölçen cihazları yanılttığını’ ortaya koyan menşei belirsiz sıvıyla ilgili yeni bir aşamaya geçildi. POAŞ CEO’su Melih Türker’in, ‘POAŞ hakkında bu konuda bir inceleme yok’ açıklaması yaptığı saatlerde EPDK, TÜBİTAK’ın raporu kapsamında POAŞ’la ilgili soruşturma müzekkeresini hazırladı. Müzekkere, 23 Ekim Cuma günü yapılacak kurul toplantısında ele alınacak. Kurul’un aynı gün POAŞ hakkında soruşturma açılmasına karar vermesine kesin gözüyle bakılıyor.

Lisans iptali gündemde

EPDK yetkilileri, soruşturmanın açılmasının ardından POAŞ’tan konuyla
ilgili savunma isteneceğini belirterek, “Bu işlemlerin ardından POAŞ’a ceza verilip verilmeyeceği kesinleşecek” dedi. Yetkililer, bu tür bir suça verilecek
cezaya ilişkin soruyu, “EPDK, bu suç kapsamında şirketlere 680 bin TL ceza kesiyor” sözleriyle yanıtladı. TÜBİTAK raporu, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü’ne de gönderilecek. Rapor, Emniyet üzerinden Hatay’da ilgili cumhuriyet savcılığına iletilecek. Savcı, kanıtlar ve rapor çerçevesinde POAŞ hakkında ‘sahte ulusal marker’ kapsamında kaçak akaryakıt suçlamasıyla dava açılmasını gündeme getirecek. Dava kapsamında POAŞ’ın ilgili yöneticileri hakkında, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası da söz konusu olabilecek. Birinci derece mahkemede verilecek bu yönde bir karar, Yargıtay’a gidecek. Yargıtay’ın kararı onaması durumunda, devreye EPDK girecek. Bu sürecin sonunda POAŞ’ın dağıtım lisansının iptal edilmesi gündeme gelebilecek.

‘İnceleme yok’ demişti

Petrol Ofisi CEO’su Melih Türker, HT Ekonomi’nin gündeme getirdiği ‘sahte marker’ olayı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Bu konuyla ilgili herhangi bir soruşturma yok” demişti. Ancak Türker’in bu sözlerine karşın EPDK, soruşturma müzekkeresini hazırladı. Son karar kurul gündeminde verilecek.

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