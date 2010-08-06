Petrol Ofisi'nin karı yüzde 20 arttı

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Petrol Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, yılın ilk 6 aylık döneminde şirketin satış gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artışla 7,6 milyar liraya yükselttiği belirtilerek, şirketin net karının ise 46,6 milyon liraya ulaştığı kaydedildi.



Petrol Ofisi Üst Yöneticisi (CEO) Melih Türker, ekonomik iklimde düzelme emareleri görüldüğünü ve iç talebin güçlenmesi açısından büyük önem taşıyan istihdam ve tüketici güven endeksi konularında olumlu bir seyir gözlendiğini ifade ederek, "Ancak bu düzelme akaryakıt pazarına tam olarak yansımadı. Bunun bir nedeni, hem sektöre hem ülkemizin vergi gelirlerine, hem de tüketicilerin araçlarına büyük zararlar veren 10 numara madeni yağ kullanımıdır. Bu konuda daha güçlü bir mücadele gerektiğine inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.



Petrol Ofisi'nin pazarda yaşanan daralmaya karşın pazar payını ve satış gelirlerini artırdığını kaydeden Türker, bir yandan yatırım, Ar-Ge, ürün ve hizmet kalitesine yönelik çalışmalar yaparken, diğer yandan da, arama ve üretim konusunda faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade etti.