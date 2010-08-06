T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Petrol Ofisi'nin karı yüzde 20 arttı

Petrol Ofisi, 2010 yılının ilk yarısında 46,6 milyon lira net kar elde etti.

06 Ağustos 2010 03:00

T24- Petrol Ofisi, 2010 yılının ilk yarısında 46,6 milyon lira net kar elde etti.


Petrol Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, yılın ilk 6 aylık döneminde şirketin satış gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artışla 7,6 milyar liraya yükselttiği belirtilerek, şirketin net karının ise 46,6 milyon liraya ulaştığı kaydedildi.


Petrol Ofisi Üst Yöneticisi (CEO) Melih Türker, ekonomik iklimde düzelme emareleri görüldüğünü ve iç talebin güçlenmesi açısından büyük önem taşıyan istihdam ve tüketici güven endeksi konularında olumlu bir seyir gözlendiğini ifade ederek, "Ancak bu düzelme akaryakıt pazarına tam olarak yansımadı. Bunun bir nedeni, hem sektöre hem ülkemizin vergi gelirlerine, hem de tüketicilerin araçlarına büyük zararlar veren 10 numara madeni yağ kullanımıdır. Bu konuda daha güçlü bir mücadele gerektiğine inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.


Petrol Ofisi'nin pazarda yaşanan daralmaya karşın pazar payını ve satış gelirlerini artırdığını kaydeden Türker, bir yandan yatırım, Ar-Ge, ürün ve hizmet kalitesine yönelik çalışmalar yaparken, diğer yandan da, arama ve üretim konusunda faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24