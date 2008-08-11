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Ekonomi

Petrol Ofisi Karadeniz'de doğalgaz arayacak

Petrol Ofisi, ABD’li Toreador’dan 80.25 milyon dolar bedelle gaz arama hissesi alıyor.

11 Ağustos 2008 03:00

Petrol Ofisi, Akçakoca açıklarındaki doğalgaz üretim sahalarının da yer aldığı toplam 8 adet deniz arama ruhsatını kapsayan projede ABD merkezli Toreador’un Türkiye’deki iştiraki Toreador Türkiye’nin sahip olduğu yüzde 36.75 hissenin yüzde 26.75’lik bölümünün KDV hariç 80.25 milyon dolar bedelle satın alınması konusunda bir niyet mektubu imzaladığını açıkladı.

Şirketin İMKB’nin Cuma günkü bülteninde yer alan açıklamasında, söz konusu hisselerin devrinin, gerekli resmi onayın alınmasına, hisse devrinin projenin diğer ortakları tarafından onaylanmasına ve taraflarca kabul edilecek hisse devir anlaşmasının imzalanmasına bağlı olduğu belirtildi.

Bu operasyonların gerçekleştirilmesi amacıyla yeni bir şirket kurulumu için Petrol Ofisi yönetimi yetkilendirildi.

Petrol Ofisi’nin İMKB’ye bugün yaptığı açıklamada ise satın alma bedelinin karşılıklı pazarlık usulüyle tespit edildiği ve ödeme koşullarının hisse devir anlaşmasının imzalanması esnasında belirlenerek kamuya duyurulacağı belirtildi.

Toreador ile Petrol Ofisi arasında doğrudan veya dolaylı herhangi bir ilişki bulunmadığı da açıklamada yer aldı.

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