Petrol Ofisi kamu ihale yasağına yanıt verdi

İddialar için Petrol Ofisi CEO'su açıklama yaptı

Ambarlı Elektrik Santralı’nda kullanılmak üzere ihalesi yapılan 350 bin ton fuel-oil alımında sözleşmeye aykırı hareket edildiği gerekçesiyle yüklenici firma Petrol Ofisi’ne (PO) bir yıl süreyle tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılma yasağı getirildi. Söz konusu yasak kararının yayımlanmak üzere Resmi gazeteye gönderildiği belirtildi. 17 Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) yetkilisi hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.Dün akşam saatlerinde Anadolu Ajansı, PO’ya ihale yasağı getirildiği ve hakkında suç duyurusunda bulunulacağını duyuran bir haber geçti. Ancak, haberde yer alan iddialarla ilgili bir dayanak gösterilmedi. Habere göre, EÜAŞ Genel Müdürlüğü, Ambarlı Santralı’nda fuel-oil 6 ile maliyeti aynı ancak, kükürt oranı düşük olan fuel-oil 5 kullanılmasını kararlaştırdı. Mart 2008’de 500 bin ton, Aralık 2008’de 350 bin ton olmak üzere iki ayrı alım ihalesi yaptı. İhaleleri PO kazandı.Enerji Bakanlığı’na yazılı ihbar gelmesi üzerine müfettişler inceleme başlattı. İddiaya göre soruşturmada, “şartnameye aykırı olarak fuel-oil 6 alındığı” ve “ihaleye PO tarafından başka firmaların katılımının engellendiği” tespit edildi.Yine “17 EÜAŞ yetkilisinin görevlerini yerine getirmediği” anlaşıldı. Bu tespitlerden hareketle de hem EÜAŞ personeli hem de PO hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi. Ayrıca Enerji Bakanlığı, PO’nun tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan “1 yıl” süreyle yasaklama kararı aldı.Resmi gazetede yayımlanmadığı için, içerden sızdırılan bilgilere dayandığı anlaşılan Anadolu Ajansı haberindeki çelişkili ifadeler kafa karıştırdı.Haberde, “Her iki yakıtın maliyetinin aynı” olduğu belirtiliyor. Bu durumda PO’nun neden 5 değil de 6 nolu fuel oil verdiği, maliyeti aynı olduğuna göre bundan nasıl bir çıkar sağladığı konusunda bir açıklık yer almadı.Haberde, ihbarın ‘5 nolu fuel oil yerine 6 nolu fuel oil’ verilmesiyle ilgili olduğu belirtilirken, ihale sürecinde, PO’nun diğer katılımcıları engellediğine ilişkin bir ihbar bulunduğu bilgisi yer almıyor. Bu durumda iddianın neye dayandığı, nasıl bir yıl sonra ortaya atıldığı da anlaşılamadı.Petrol Ofisi CEO'su Melih Türker bu kararın neden alındığını anlayamadığını belirten Türker, Fuel oil 5 ile fuel oil 6 arasında herhangi bir maliyet farkı bulunmadığının altını çizdi. İhaleye başka şirketlerinin girmesinin engellendiği yönündeki iddialara da şiddetle karşı çıkan Türker, her türlü hukusal yola başvuracaklarını belirtti.- Şartnameyi biz aldık, eminim başka şirketler de alıyor.- Fuel oil 5 maddesini görünce ikmalcimize sorduk, ikmal garantisi verebilir miyiz diye.- Petrol Ofisi olarak yasal süre içinde EÜAŞ'a geri dönüp ikmal garantisi mümkün değil diyoruz. Biz şartlı teklifimizi yasal itiraz süreci içinde verdik ve faturaların fuel oil 5 ve 6 olarak bu biçimde kesileceğini belirttik. Bu yıllardır zaten böyle yapılır.- Türkiye'nin yüzde 70'i fuel oil 6 kullanıyor. Çevreye verilen emisyon zararı fuel 5'te de fuel 6'da da aynıdır. Burada önemli olan bunun kullanan tesisin standartlarıdır.- Bu ihaleye giren bir şirket daha var, Türkiye Petrolleri.... İhaleye teşekkür mektubu verip 'teklif vermiyorum' diyor.- 'İhaleye başka firmaların girmesi engellenmiştir' deniyor. Böyle bir şeyin nasıl olabileceğini bilen varsa bana söylesin. Son derece üzücü, yanlış ve çirkin bir ifadedir. Böyle birşey olabilir mi? Her şirket davetlidir, her şirket istediği ihaleye girebilir.- Biz bazı ihalelere gireriz bazılarını kazanır bazılarını kaybederiz. Daha geçen hafta iki tane büyük ihale kaybetik.- Bir şirketin bir şirketi ihaleye girmekten engellemesi mümkün değildir.- Biz teklifi verdikten sonra EÜAŞ resmi mektupla ihaleyi kazandığımızı bildirdiler. Bir hafta sonra da sözleşme yapmak üzere davet edildik ve gidip sözleşmeyi yaptık.- Bu operasyonel olarak zor bir sözleşmedir. Tüpraş, gemileri vs ayarlamanız lazım.Gemi yükleniyor rafinerien, EÜAŞ'a getiriliyor. Burada kontrolerle ve mühendisler, bağımsız bir denetici ile birlikte numune alırlar. O numune onaylandıktan sonra gemi deşarja başlar. Onaylanmaz ise bu ürün bizim istediğimiz standartalara uygun değildir denir biz de gemiyi geri gönderir bakarız.- Bu işlem her ikmalde olur. Başka türlü olması mümkün değildir.- EÜAŞ'ın sadece Ambarlı'da değil, bizim kaybettiğimiz Afşin'de ihalesi vardı. Biz girdik, aynı biçimde şartlı teklif verdik, o ihaleyi başka bir firma aldı. Maalesef biz kaybettik. Aynı EÜAŞ'ın başka bir yerdeki santrali...- Neyi söylemek istiyorum? Bazı ihalelere girip kazanıyoruz, bazılarını kaybediyoruz... Bu böyle devam ediyor.- Fuel oil 5 ile 6'nın karlılık açısından hiçbir farkı yok çünkü Tüpraş ikisini de bize aynı fiyattan veriyor. Kaldı ki bu ikmal bizim için zor bir ikmaldir finansal olarak.- Miktar büyüktür, dışarıda duran paranız büyüktür, zamanında tahsil edemezsiniz.- Bizim 50-60 milyon TL açıkta duran paramız vardır, bu bazen 100 milyon TL'yi bulur.- Bundan 15-16 ay önce böyle bir para biriktiğinde Sayın Bakana dedim ki, 'Lütfen bize biraz yardımcı olun, 60-70 milyon TL alacağım var, artık dayanamıyorum, ikmali keseceğim..." O da bana 'kesme, İstanbul'u elektriksiz bırakırsın' demişti.- Bu iş zaten kârlı bir iş değil bizim için. Bazı iddialar var ya, onları daha iyi anlayalım diye söylüyorum.- İkmale başladık ve 36 bin ton fuel oil 6 verdik. Her seferinde Tüpraş'tan bir yazı vardı ekinde, 'Fuel oil 5'i üretemiyorum, Fuel oil 6 vermek zorundayım."- Sonra EÜAŞ bize bir yazı yazdı, 'bunu anlıyoruz ama sıkıntıya neden oluyor. Lütfen bunun olmadığı ile ilgili mektupları, teyitleri eklemeyi unutmayın. Biz zaten ekliyorduk..- Sonra bize 'biz artık 6 numara almayacağız, bize 5 verin.' dedilr. Biz de döndük Tüpraş'a dedik ki, 'Başka bişey yapmanız lazım.'- Tüpraş kalktı yüzde 1 kükürtlü fuel oil ithal etti, bize fuel oil 5'i yapmaya başladı. Biz EÜAŞ'a 180 bin ton fuel oil 5 ikmal etmişiz.- Durum bundan ibarettir. Bize bu yasak niye geldi, cevabı bende yok. Dün 16.30'da bir faksla bu durumu bize bildirdiler. Hepsi bundan ibaret.- Ben şu anda hala nedenin ne olduğunu bilemiyorum, bilemiyoruz. Herşey dün sat 16.30'dan sonra oldu.- Petrol Ofisi'nin kamudan sağladığı ciro toplam cironun yüzde 9'u. Kârlılık anlamında da toplamın yüzde 5-6'sıdır.- Fuel oil 5 ile 6'nın ortaya çıkması, işlenen ham petrolün menşeine bağlı. Dolayısıyla Tüpraş Türkiye'de ben tamamen 5 veya 56 üretiyorum demiyorum. Hangisi çıkarsa onu veriyorum diyor. Fuel oil 6 numara TSE'nin speklerini belirttiği, kabul edilen bir ürün. ayrıca EPDK'nın da tanımladığı bir ürün. Yani 6 numaranın çevreyi kirleten bir ürün olduğunu varsaysak TSE'nin 'bunu artık yapmayın demesi lazım'.- Tüm yasal haklarımızı kullanacağız. Bunun parayla pulla alakası yok. PO Türkiye'nin en önemli markalarından bir tanesi. Bu markanın itibarına gelecek her türlü zarar için her türlü aksiyonu cesurca alacağız.- Tüm yasal haklarımızı kullanacağız. Bunun parayla pulla alakası yok. PO Türkiye'nin en önemli markalarından bir tanesi. Bu markanın itibarına gelecek her türlü zarar için her türlü aksiyonu cesurca alacağız.- Bütün hukukçularımızla görüşüyoruz ve ne yapacağımıza karar vereceğiz.