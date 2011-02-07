-PETROL OFİSİ: DETAYLI İÇ İNCELEME İVEDİLİKLE BAŞLATILDI İSTANBUL (A.A) - 07.02.2011 - Petrol Ofisi A.Ş, Antalya'da petrol dolum tesislerinde meydana gelen patlamaya ilişkin, şirketin konuyla ilgili detaylı iç incelemeyi ''ivedilikle'' başlattığını bildirdi. Petrol Ofisi'nde yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi: ''Bugün Antalya'daki dolum tesislerimizde yaşanan üzücü olayda yaşamını yitiren şirketimizin değerli çalışanı bakım personeli Yılmaz Dal ve şirketimizin müteahhit firmalarından Alpmer firması çalışanı Hasan Yiğit'e Allah'tan rahmet, ailelerine sabır dileriz. Çalışanlarımızın sağlık ve güvenliği ile çevrenin korunması, Petrol Ofisi yönetiminin ve organizasyon içinde yer alan tüm çalışanlarımızın öncelikli amacı ve görevi olup, iş kazalarının önlenmesi ile ilgili her türlü önlemi almak şirket yönetimimizin değişmez ve katı kurallarından biridir. Şirketimizde sağlık, emniyet ve çevre bilinci üst düzeyde olup kazaların oluşmamasına yönelik proaktif yaklaşımımız bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de hassasiyetle devam ettirilecektir.'' Şirketin Antalya'daki dolum tesislerindeki tüm bağlantıların söküldüğü, havalandırılmakta olan boş katkı tankında oksijen ve patlayıcı gaz ölçümü yapılırken bir patlama gerçekleştiği, patlama sonucu tankın tavanının yere düştüğü ifade edilen açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın resmi kurumlar tarafından yürütüldüğü hatırlatıldı. Açıklamada, ''Şirketimiz de konuyla ilgili bir detaylı iç incelemeyi ivedilikle başlatmıştır. Çalışma arkadaşlarımızı kaybetmiş olmamızdan dolayı duyduğumuz derin üzüntümüzü kamuoyu ile paylaşmak isteriz'' denildi. -AKAYDIN İNCELEMELERDE BULUNDU Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın, patlama meydana gelen petrol dolum tesislerinde inceleme yaptı. Akaydın, Petrol Ofisi Antalya Terminal Müdürlüğündeki patlamanın meydana geldiği dolum tesislerine geldi. Patlama alanında incelemelerde bulunan Akaydın, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, itfaiyenin olaya anında müdahale ettiğini kaydetti. Bölgede yangın çıkmadığını, müdahalenin de soğutma çalışması şeklinde olduğunu belirten Akaydın, bir gazetecinin, olayda ihmal olup olmadığı yönündeki sorusuna, ''Bunu şimdi bilemeyiz. Savcının incelemesinden ve bilimsel çalışmanın ardından ortaya çıkacak bir durum'' diye yanıt verdi. Mustafa Akaydın, patlamada hayatını kaybeden kişilerin yakınlarına da başsağlığı diledi.