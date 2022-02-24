Petrol Ofisi CEO'su Şiper: Ukrayna-Rusya sorunu eninde sonunda enerji fiyatlarını artış yönünde etkileyecek

Petrol Ofisi Üst Yöneticisi (CEO) Selim Şiper katıldığı Bloomberg HT yayınında Ukrayna sorunun etkilerinden, akaryakıt bayilerinin sorunlarına kadar bir dizi açıklamalarda bulundu.

Şiper'in sorulara verdiği yanıtlar özetle şöyle:

"Ukrayna Rusya sorunu eninde sonunda özellikle enerji fiyatlarına artış yönünde etki edeceği herkesin beklediği bir şey. Bunun yanında dolar kurundaki yükselişlerle önümüzdeki günlerde maalesef olumlu veya içimizi ferahlatan haberler vermek pek mümkün olmayacak. Maalesef bu artışların faturaları bizlerin yani tüketicilerin cebinden çıkacak.

Akaryakıt dağıtım şirketleri olsun, bayilerimiz olsun, biz zaten kârlılık konularını son iki yıldır fazla konuşamıyoruz. Günü kurtarıp ayakta kalabilme modundayız. Çünkü fiyatların bu şekilde fırlaması çok büyük bir işletme sermayesi ihtiyacı ortaya çıkartıyor ki maalesef bu kredilerle bile zorlanarak çevrilebilir."

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