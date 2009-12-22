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Ekonomi

Petrol Ofisi A.Ş'den tebellüğ açıklaması

22 Aralık 2009 03:06

Petrol Ofisi A.Ş, şirketin 2004 yılı hesaplarının incelenmesi sonucunda, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesinin vergi aslı ve vergi cezalarını içeren ihbarnamelerinin bugün tebellüğ edildiğini bildirdi.

Petrol Ofisi'nin Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlanan özel durum açıklamasında, şöyle denildi:

''Şirketimizin 2004 yılı hesaplarının incelenmesi sonucunda, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi tarafından toplam 6.353.475,23 lira vergi aslı ve 13.940.464,31 lira vergi cezası içeren vergi/ceza ihbarnameleri 21.12.2009 tarihinde (bugün) tebellüğ edilmiştir.

Söz konusu vergi/ceza ihbarnameleri ile ilgili olarak tüm yasal haklarımız kullanılacak olup, şu aşamada herhangi bir ödeme söz konusu değildir.''

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