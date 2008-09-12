'Petrol karşılığı seks' skandalı

ABD İçişleri Bakanlığı'nın Baş Müfettişi Earl Devaney tarafından 2 yıldan fazla süren bir soruşturmanın sonunda hazırlanan raporda, memurların etik değerleri gözardı ederek çalıştığı, usulsüz biçimde hediyeler aldığı, federal kuralları ciddi biçimde ihlal ettiği bildirildi.

Rapor bazıları birden fazla olmak üzere 233 tanığın dinlenmesi ve 470 bin sayfa belge ve elektronik posta mesajının incelenmesiyle hazırlandı. Raporda dairede uyuşturucu kullanımı ile fuhuşun yaygın olduğu; birçok memurun kimseye bildirmeden dışarıda da çalıştığı, işlerine baktıkları petrol şirketlerinden yüklü hediyeler aldığı ve sözleşmelerde tanıdıkların kayrılması gibi yolsuzluk ve usulsüzlükler yer alıyor.

Devaney yaptığı açıklamada, "İlişki içinde olunması yasaklanmış bireylerle cinsel ilişkiye girilmesi asla uygun görülemez" dedi. Diğer bazı İçişleri Bakanlığı görevlileri de, sözleşmelerde oynamak ve özel danışman olarak çalışmakla suçlandı.

ABD İçişleri Bakanlığı devlete ait topraklardan petrol çıkaran şirketlerden, her yıl milyarlarca dolar para alıyor.



Hatalı hareket etmekle suçlanan bazı üst düzey bakanlık görevlileri, daha önceden emekliye ayrıldı ya da istifa etti.



İçişleri Bakanlığı soruşturma raporunda sözü edilen petrol şirketleri arasında Chevron Corp, Shell Oil, Hess Corp ve Gary Williams Energy Corp. yer alıyor.



İçişleri Bakanlığı’nca ortaya atılan uygunsuz hareketlerin 2002 ve 2006 yılları arasında ve Bakanlığa bağlı Maden İdare Dairesi'nin Washington ve Denver'daki bürolarında meydana geldiği kaydediliyor.



Söz konusu yetkililerin, enerji şirketlerine devlet topraklarında arama ve çıkarma yapma izni verilmesi karşılığında, kendilerine, adeta 'telif ücreti' gibi verilen petrol ve doğalgazı sattıkları belirtildi.



Geçen yıl bu şekilde 4 milyar dolar toplanmıştı.