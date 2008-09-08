Petrol ithalatımız azalıyor, fatura kabarıyor

Petrol üretimi azalacak mı?

Türkiye'nin bu yılın ilk yarısındaki (Ocak-Haziran dönemi) ham petrol ithalatı bir öncekiyılın aynı dönemine göre yüzde 3,46 azalırken, petrol faturası yaklaşık yüzde 71 arttı.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, Türkiye 2007 yılının Ocak-Haziran döneminde toplam 11 milyon 534 bin 744 ton petrol ithal etti. Türkiye'nin bu yılın aynı dönemindeki ham petrol ithalatı 11 milyon 134 bin 486 tonda kaldı. Bu verilere göre Türkiye'nin bu yılın ilk yarısında yaptığı ham petrol ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,46 azaldı.Petrol ithalatındaki azalmaya rağmen Türkiye'nin ödediği ham petrol faturası yüzde 71 arttı. Türkiye geçen yılın ilk yarısında ithal ettiği petrole 4 milyar 979 milyon 378 bin dolar öderken, bu yıl ilk yarısında ithal ettiği ham petrole tam 8 milyar 515 milyon 717 bin 43 dolar ödedi.2005 yılında 23 milyon 389 bin 647 ton, 2006 yılında 23 milyon 786 bin 875 ton, 2007 yılında 23 milyon 445 bin 764 ton, bu yılın ilk 6 ayında ise 11 milyon 134 bin 496 ton ham petrol ithal eden Türkiye'nin son 3,5 yıldaki petrol faturası yaklaşık 39 milyar 656 milyon doları buldu.Bu yılın ilk yarısında miktarlarıyla birlikte petrol ithal ettiğimiz ülkeler:Rusya 4 milyon 27 bin 388 ton,İran 3 milyon 916 bin 228 ton,Suudi Arabistan 1 milyon 727 bin 845 ton ,Irak 760 bin 731 ton ,Kazakistan 254 bin 162 ton,Suriye 237 bin 729 ton,İtalya 210 bin 413 ton.