-Petrol gerginliği sürüyor İSTANBUL (A.A) - 18.09.2011 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kıbrıs Rum yönetiminin petrol ve doğalgaz arama girişimleri konusunu değerlendirdi. KKTC Cumhurbaşkanı Eroğlu, BM Genel Kurul çalışmaları kapsamında temaslarda bulunacağı New York'a hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Genel Kurul kapsamında BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ile bir araya geleceğini, bazı ülkelerin devlet ve hükümet yetkilileri ile de görüşeceğini kaydetti. Derviş Eroğlu, Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından başlatılacak petrol ve doğalgaz aramalarının bölgede nasıl bir durum yaratacağı ve bunun müzakereleri ne yönde etkileyeceğine ilişkin olarak yaptığı açıklamada, şunları söyledi: ''Bu durum, yeterince gerginlik yarattı. Tabii ki bu durum, Kıbrıs'taki görüşmeleri etkiler. Çünkü, tek taraflı bir hareketin müzakerelere etkisi menfidir. Ben bunu Kıbrıs Rum yönetimi lideri Sayın Dimitris Hristofyas'a da söyledim. Eğer aramaları ertelemezseniz bizim de alacağımız bazı tedbirler olacaktır, bu da görüşmeleri menfi etkiler diye. Onun için 'Erteleyiniz' dedim. Zaten Ekim ayı sonunda, BM Genel Sekreteri ile üçlü bir zirve yapacağız, dolayısıyla bunu görelim, ondan sonrasına siz karar verin, ama bugün için aramaları ertelemeniz gerekir dedim. Maalesef ertelememiştir. Sayın Hristofyas'ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimindeki itibarı her geçen gün azalmakta. Biliyorsunuz bir patlama olmuş 13 kişi ölmüştü. Bütün oklar Hristofyas'a döndüğü zaman bir prestij kaybı vardır. Bu şekilde prestijini yükseltmek, kendisine karşı olan milliyetçi cepheyi Türkiye'ye karşı tavır içine sokarak, yanına alabileceği gibi bir düşünce içinde olduğunu düşünüyorum. Bu olayı biz New York'ta sayın BM Genel Sekreteri ile de bir kez daha görüşeceğiz.''