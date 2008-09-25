Petrol fiyatlarını etkilemek istiyoruz

Rusya Enerji Bakanı Sergey Shmatko, ülkesinin küresel petrol fiyatını etkilemeyi istediğini söyledi.



Shmatko, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın politikasının, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) fiyatlar üzerindeki etkisini takdir etmesine rağmen, bu örgütle ortak hareketi kapsamayacağını belirtti.



“Biz bunu dünya petrol önemli bir pozisyona sahip olduğumuzdan itibaren düşünüyoruz. Rusya unsuru gözükmeli. Yaklaşımımızı formüle etmek istiyoruz. Piyasada daha aktif olmamız gerektiğini düşünüyoruz” diyen Shmatko, bakanlığının, aralık ayında Cezayir'de yapılacak OPEC zirvesinde yaklaşımını açıklamaya hazır olacağını ifade etti.



Fiyatlardaki gerilemenin ve sıkı küresel kredi koşullarının petrol üretimine yatırım konusunda yeni kaygılar yarattığını belirten Shmatko, “Petrol fiyatı ve son zamanlarda ortaya çıkan finansal sorunlar noktasından piyasalardaki durumu dikkatlice inceliyoruz” dedi.



Dünyanın ikinci büyük petrol ihracatçısı Rusya, Başbakan Yardımcısı İgor Seçin başkanlığında bir heyeti eylül ayında Viyana'da yapılan toplantıya göndermiş ve aralık ayında yapılacak OPEC toplantısına da bir heyet göndereceğini bildirmişti.



Petrol fiyatları 104 dolara yakın



Bu arada uluslararası piyasalarda ham petrolün varil fiyatı 104 dolara yakın seyrediyor.



ABD ham petrolünün varil fiyatı kasım ayı teslimi 1,48 dolar düşerek 104,25 dolara, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da 0,98 dolar azalarak 101,47 dolara geriledi.



Petrol fiyatlarının düşmesinde ABD'deki kredi krizinin küresel ekonomik büyümeyi yavaşlatacağı ve ham petrol talebini azaltacağı kaygıları etkili oluyor.



