Petrol fiyatlarındaki artış benzine yansıyacak mı?

T24 - Petrol fiyatları 120 doları aşınca akıllara benzin fiyatına yeni bir zam gelebileceği endişesi takıldı. Uzmanlar, petrol arzına ilişkin sıkıntılar yakın bir dönemde giderilmezse fiyatların gerilemesinin mümkün olmadığını vurguluyor.

Uluslararası piyasalarda dün petrol fiyatları 2.5 yılın en yüksek seviyelerine çıktı.

ABD ham petrolünün varil fiyatı mayıs ayı teslimi dün 108.78 dolara kadar çıktıktan sonra günü 53 sentlik artışla 108.47 dolardan kapattı. Bu ABD ham petrolünün varil fiyatının Eylül 2008'den bu yana en yüksek değeri oldu.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da dün 2.36 dolarlık yükselişle günü 121.06 dolardan kapadı. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı dün 121.29 dolara kadar çıktı.

Kuzey Afrika ve Ortadoğu'da yaşanan halk hareketleri enerji piyasasını endişelendiriyor. CNNTürk'ün haberine göre; NATO'nun müdahalesine rağmen Libya'da bile olayların kısa sürede bitecek gibi görünmemesi endişenin en önemli nedeni.

Şu anda sadece Libya'nın petrol ihracatının sekteye uğradığına dikkat çekilirken diğer üretici ülkelerde de böyle bir kesinti olması durumunda fiyatın 130 dolara doğru yükselmesinden korkuluyor.

Bu arada günde 2.2 milyon varil petrol üreterek ABD'nin petrol ithalatının yüzde 10'dan fazlasını karşılayan Nijerye'de yaşanan gerginlikler fiyatı yükseltiyor. Nijerya'da yapılacak seçimler öncesinde taraflar arasında yükselen tansiyon henüz petrol üretimini engellemedi.

Petrol fiyatının yükselmesi en çok Türkiye gibi vergilerin çok yüksek olduğu ülkeleri etkileyecek. Fiyatlar 120 dolar seviyelerinde kalırsa Türkiye'de yeni bir benzin zammı kaçınılmaz olacak. Çünkü şu anki petrol fiyatları 109 dolarlık petrol fiyatını yansıtıyor.



