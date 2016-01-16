Petrol fiyatlarında tarihi düşüş

2016 yılı petrol fiyatlarında sert düşüşlerle başladı. Batı Teksas türü ham petrol ve Brent petrol 30 dolar seviyesinin altına kadar geriledi. Böylelikle petrol fiyatları 12 yıldan beri en düşük seviyelere gerilemiş oldu.

Bir başka gösterge daha petrol fiyatlarında tarihi düşüşün yaşandığına işaret ediyor. Buna göre petrol fiyatları altın karşısında hiç bu kadar ucuz olmamıştı.

Cuma günkü rakamlar dikkate alındığında bir ons altınla 36 varilin biraz üstünde ham petrol almak söz konusu.

Böylelikle 1980'li yılların ortalarında görülen seviyeler geride bırakıldı ve petrol altın karşısında tarihi çöküşünü yaşadı. 2000'li yılların ortalarında ise bu oran ciddi seviyelerde gerilemişti. Buna göre bu yıllarda bir ons altınla ancak 6 varil ham petrol almak mümkündü.