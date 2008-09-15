Petrol fiyatlarında sert düşüş!





Lehman Brtohers'ın istifasıyla karışan piyasalarda petrol fiyatları resmen dibe vurdu.



Uluslararası ajanslar gerçekleşen hareketi 'Acil' kodu ile müşterilerine duyururken, Brent petrolün varil fiyatı 93 doların altını gördü. Böylece petrol şubat ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi.



Analistler, Lehman Brothers'ın iflası ile global finans krizinin kötüleşeceği ve küçülen ekonomi ile birlikte enerji talebinin düşeceği beklentilerinin fiyatları düşürdüğünü belirtiyor.

Brent petrolün varil fiyatı bugün 4 dolardan fazla düşerken 92.84 dolara kadar indi ve Şubat ayındaki seviyelerine döndü.

Petrol analisti Michael Davies, "Petrol future'ları aşağıda... Finans piyasalarındaki çalkantı yatırımcı güvenini olumsuz etkiliyor ve petrol talebinin azalacağı endişelerini kuvvetlendiriyor" dedi.

