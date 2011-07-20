-PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ LONDRA (A.A) - 20.07.2011 - Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları yükseldi. Batı tipi ham petrolün ağustos teslimi fiyatı 1,18 dolar artarak varili 99,04 dolardan satılırken, Londra'da eylül teslimi petrolün varil fiyatı ise 1,33 dolar değer kazanarak varili 118,39 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatlarının yükselmesinde, zayıf dolar kuru, ABD'de ham petrol stoklarının düşmesinin talebin toparlanmaya başlamasının işareti olarak algılanması ve borç kriziyle ilgili kötümserliğin hafiflemesi etkili oldu.