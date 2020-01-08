Petrol fiyatları, Trump'ın ılımlı açıklamaları sonrası düştü

T24 Haber Merkezi

İran Devrim Muhafızları'nın ABD'nin Irak'taki üslerine gerçekleştirdiği saldırıların ardından sert yükselen Brent petrol ve ham petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın konuya ilişkin ılımlı açıklamaları sonrası geriledi.

ABD'nin İran'ın Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından yükselen ham petrol fiyatları, gerginliğin azalmasıyla düşmüştü. İran'ın misillemesiyle yeniden sert yükselen Batı Teksas Türü petrol (WTI) ve Brent petrol, Trump'ın Beyaz Saray'daki basın toplantısında yaptığı ılımlı konuşma sonrası düştü.

Brent petrol fiyatları, yüzde 3,44 düşüşle 65.92 dolar seviyesine gerilerken, gün içinde 65.46 dolar seviyesine çıkan Batı Teksas Türü petrol fiyatı yüzde 4 düşüşle 60.19 dolar seviyesine düştü.

Brent petrol fiyatları, dün yaşanan gerginlik sonrası son 7 ayın en yüksek seviyesine çıkarken, piyasada 71.17 dolar seviyesinde işlem görmüştü.

Trump: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i ortadan kaldırdık, birlikte çalışmalıyız, dünyada barış istiyoruz

ABD Başkanı Trump, ABD'nin Irak'ta düzenlediği saldırıyla İranlı Komutan Süleymani'yi öldürmesinin ardından İran'ın ABD'nin Irak'taki üslerine saldırısının ardından bugün ilk kez kameraların karşısına geçti.

TIKLAYIN - ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i ortadan kaldırdık, birlikte çalışmalıyız, dünyada barış istiyoruz

Ilımlı bir tondaki açıklamasında "Saldırıda zarar gören Iraklı ve ABD'li yok" diyen Trump, önleyici sistemin zamanında devreye girdiğini söyledi. Trump İran'dan gelecek bir saldırıya karşılık vereceklerini, yaptırım uygulayabileceklerini belirtti.

Trump ayrıca "İran'ın doğal düşmanı" olarak adlandırdığı IŞİD'i ortadan kaldırdıklarını belirterek "Birlikte çalışmalıyız" dedi. Trump sözlerini "Halkıma ve İran liderlerine seslenmek istiyorum. Biz iyi bir gelecek istiyoruz. Dünya barışının, huzurun sağlandığı bir dünya, bir düzen istiyoruz" diyerek bitirdi.