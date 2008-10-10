Petrol fiyatları tepetaklak

Küresel kriz petrol fiyatlarında düşüşe neden oluyor. ABD ham petrolü 81, Brent petrolü 77 dolara geriledi. Temmuz ayından bu yana fiyatlardaki düşüş yüzde 40’ı aştı.



Temmuz ortasında 147 dolarla rekor kıran petrol fiyatlarında düşüş hızlandı. Küresel krizin petrol talebini etkileyeceği beklentisiyle ABD ham petrolü son bir yılın en düşük seviyesi olan 81.13 dolar, Brent petrolü 77.29 dolara geriledi. Temmuz’daki rekordan bu yana fiyatlardaki düşüş yüzde 40’ın üzerine çıktı.



Kriz nedeniyle ekonomilerin yavaşlayacak olması petrol talebindeki büyümeyi de etkiliyor. Uluslararası Enerji Ajansı, 2008 için küresel petrol talebi tahminini 1993’ten beri en düşük düzeye çekti. Ajans, petrol talebinin yüzde 0.5 büyüyeceğini tahmin etti.



Ajans ayrıca yayınlanan son raporunda petrol arzının etkileneceğini ve bunun da petrol fiyatlarını destekleyebileceğini kaydetti.



OPEC acil toplantı yapacak



Fiyatlarda düşüş sürerken, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), 18 Kasım’da acil bir toplantı gerçekleştirme kararı aldı. Katar Petrol Bakanı, OPEC zirvesinde arz ve talebin dengelenmesi için üretimi azaltmayı görüşeceklerini söyledi.



Bakan, OPEC’in piyasalardaki kriz karşısında hızlıca bir plan hazırlamaması halinde petrol fiyatlarının çok düşebileceği uyarısında bulundu.

