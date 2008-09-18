Petrol fiyatları tepe taklak

ABD tipi hafif ham petrolün Ekim teslimi fiyatı 97 sent azalarak 96,19 dolardan işlem görüyor.
Brent tipi ham petrol de 94 sent düşüşle varili 93,90 dolardan satılıyor.
Ekonomistler, finansal krizin dünyayı resesyona götürmesi durumunda, petrol talebinin büyük oranda etkileneceğini ifade ediyorlar.
Öte yandan, Nijerya'da petrol tesislerine yönelik saldırılar petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekliyor.
Nijerya Petrol Şirketi Sözcüsü, petrol tesislerine yönelik saldırıların, ülkenin günlük petrol üretimini, 3 yıl öncesine göre yüzde 40 azalttığını belirtti.