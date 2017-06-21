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Ekonomi

Petrol fiyatları son 7 ayın en düşük seviyesinde

Londra Brent türü petrolün varil fiyatı 45,45 dolara, ABD'nin Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı ise 42,95 dolara düştü

21 Haziran 2017 00:24

Küresel piyasada ham petrol fiyatları, son 7 ayın en  düşük seviyesine geriledi. 
 
Uluslararası en yaygın kullanılan Londra Brent türü petrolün varil  fiyatı dünü 46,91 dolardan kapatmasının ardından bugün yüzde 3,1 değer kaybederek  45,45 dolara geriledi ve 15 Kasım 2016'dan bu yana en düşük seviyesine ulaştı.
 
ABD'nin Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı da dünü 44,20  dolardan tamamladıktan sonra bugün yüzde 2,8 düşüşle 42,95 dolara indi ve 14  Kasım 2016'dan bu yana en düşük seviyesine gerilemiş oldu.
 
Uzmanlar, Libya'nın ham petrol üretiminin son 4 yılın zirvesine  çıktığına dikkati çekerek, küresel piyasada arz fazlasının artmaya devam ettiğini  ve bunun fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı uyguladığını belirtiyor.
 
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) geçen hafta yayımlanan  haziran ayı "Petrol Piyasası Raporu"na göre, Libya'nın ham petrol üretimi mayısta  günlük ortalama 730 bin varile ulaştı. Rapora göre, ülkenin ham petrol üretimi  geçen yıl günlük ortalama 390 bin varil seviyesindeydi.
 

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