Petrol fiyatları son 7 ayın en düşük seviyesinde

Küresel piyasada ham petrol fiyatları, son 7 ayın en düşük seviyesine geriledi.



Uluslararası en yaygın kullanılan Londra Brent türü petrolün varil fiyatı dünü 46,91 dolardan kapatmasının ardından bugün yüzde 3,1 değer kaybederek 45,45 dolara geriledi ve 15 Kasım 2016'dan bu yana en düşük seviyesine ulaştı.



ABD'nin Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı da dünü 44,20 dolardan tamamladıktan sonra bugün yüzde 2,8 düşüşle 42,95 dolara indi ve 14 Kasım 2016'dan bu yana en düşük seviyesine gerilemiş oldu.



Uzmanlar, Libya'nın ham petrol üretiminin son 4 yılın zirvesine çıktığına dikkati çekerek, küresel piyasada arz fazlasının artmaya devam ettiğini ve bunun fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı uyguladığını belirtiyor.



Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) geçen hafta yayımlanan haziran ayı "Petrol Piyasası Raporu"na göre, Libya'nın ham petrol üretimi mayısta günlük ortalama 730 bin varile ulaştı. Rapora göre, ülkenin ham petrol üretimi geçen yıl günlük ortalama 390 bin varil seviyesindeydi.

