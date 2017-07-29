Petrol fiyatları son 2 ayın zirvesinde

Küresel piyasada ham petrol fiyatları, son 2 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Uluslararası en yaygın kullanılan Londra Brent türü ham petrolün varil fiyatı bugün yüzde 2,3 artışla 52,66 dolara kadar yükseldi ve 25 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD'nin Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı da bugün yüzde 1,5 artarak 49,80 dolara kadar tırmandı ve 30 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Ayrıca her iki petrol türü de bu yılın en kazançlı haftasını geride bıraktı.

Bu hafta Londra Brent türü ham petrol yüzde 9,6 artış kaydederken, Batı Teksas tipi ham petrol de yüzde 8,8 yükseldi.