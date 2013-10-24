T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Petrol fiyatları nasıl düşer?

Fitch, yayımladığı raporda, ekonomik yaptırımların hafifletilmesiyle İran'ın dünya piyasalarındaki petrol arzını günlük 800 bin varil civarında artırabileceğini açıkladı

24 Ekim 2013 13:31

Fitch, yayımladığı raporda, ekonomik yaptırımların hafifletilmesiyle İran'ın dünya piyasalarındaki petrol arzını günlük 800 bin varil civarında artırabileceğini, bunun da petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü bir baskı oluşturabileceğini öngördü.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, EMEA petrol ve gaz şirketlerinin, ABD ve İran'ın ilişkilerinin iyileşmesiyle birlikte İran'a yönelik ekonomik yaptırımların hafifletilmesi halinde, 2014 yılında fiyatların baskı altında oluştuğunu görebileceğini bildirdi.

Fitch, dün yayımladığı raporda, ekonomik yaptırımların hafifletilmesiyle İran'ın dünya piyasalarındaki petrol arzını günlük 800 bin varil civarında artırabileceğini, bunun da petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü bir baskı oluşturabileceğini öngördü.

Düşük hidrokarbon fiyatlarının aynı zamanda Fitch'in sermaye gider tahminini etkileyeceği vurgulanan raporda, "Mevcut petrol ve gaz şirketlerinin ürün fiyatları, Brent petrol fiyatlarının 2014'te yüzde 6,8 değer kaybedeceği, 7 Batı Avrupa ülkesinin toplam sermaye giderlerinin azalacağı ve fiyatların entegre şirketlerde aynı dönemde yüzde 5,9 düşeceği görülüyor" denildi.

Bu gelişmelerin 2014 yılında Avrupa petrol ve gaz şirketlerinin harcamalarının 7,2 milyar dolar azalmasına yol açacağı belirtilen raporda ayrıca, uluslararası enerji sektöründe gelişen olaylar sonrasında kredi kalitesinde genel olarak bir değişiklik beklenmediği kaydedildi.

ETİKETLER

petrol fiyatlarıfitchraporekonomikyaptırımiran

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24