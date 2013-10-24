Petrol fiyatları nasıl düşer?

Fitch, yayımladığı raporda, ekonomik yaptırımların hafifletilmesiyle İran'ın dünya piyasalarındaki petrol arzını günlük 800 bin varil civarında artırabileceğini, bunun da petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü bir baskı oluşturabileceğini öngördü.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, EMEA petrol ve gaz şirketlerinin, ABD ve İran'ın ilişkilerinin iyileşmesiyle birlikte İran'a yönelik ekonomik yaptırımların hafifletilmesi halinde, 2014 yılında fiyatların baskı altında oluştuğunu görebileceğini bildirdi.

Fitch, dün yayımladığı raporda, ekonomik yaptırımların hafifletilmesiyle İran'ın dünya piyasalarındaki petrol arzını günlük 800 bin varil civarında artırabileceğini, bunun da petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü bir baskı oluşturabileceğini öngördü.

Düşük hidrokarbon fiyatlarının aynı zamanda Fitch'in sermaye gider tahminini etkileyeceği vurgulanan raporda, "Mevcut petrol ve gaz şirketlerinin ürün fiyatları, Brent petrol fiyatlarının 2014'te yüzde 6,8 değer kaybedeceği, 7 Batı Avrupa ülkesinin toplam sermaye giderlerinin azalacağı ve fiyatların entegre şirketlerde aynı dönemde yüzde 5,9 düşeceği görülüyor" denildi.

Bu gelişmelerin 2014 yılında Avrupa petrol ve gaz şirketlerinin harcamalarının 7,2 milyar dolar azalmasına yol açacağı belirtilen raporda ayrıca, uluslararası enerji sektöründe gelişen olaylar sonrasında kredi kalitesinde genel olarak bir değişiklik beklenmediği kaydedildi.