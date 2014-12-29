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Dünya

Petrol fiyatları IŞİD'i de vurdu, maaşlar düştü

'IŞİD, Suriye’deki örgüt üyelerine aylık 1700 dolar, örgüt mensuplarının eşlerine de 700 dolar ek ücret veriyor'

29 Aralık 2014 10:21

IŞİD'in düşen petrol fiyatları nedeniyle ödeme zorluğuna girdiği belirtildi. Örgütün maaş ödemelerini azaltma yoluna gittiği duyuruldu.

Petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüşün IŞİD'in de ekonomik yapısını bozmaya başladığı belirtiliyor. Gelen bilgilere göre IŞİD’e karşı oluşturulan güçlerle yaşanan şiddetli çatışmalar sonucu örgüt petrol kaynaklarına yakın bölgelerdeki gücünü kaybetmeye başladı. Bu gelişmeye ek olarak petrol fiyatlarında yaşanan düşüşle halen işletmekte olduğu tesislerinde de gelir kaybına uğrayan örgütün maaş ve giderleri ödemekte güçlük çektiği ileri sürüldü.

Açıklamalarda IŞİD’in Suriye’deki örgüt üyelerine aylık 1700 dolar maaş ödediği, örgüt mensuplarının eşlerine de 700 dolar ek ücret verdiği belirtildi. Açıklamalarda IŞİD’in erkek çocuk başına ailelere 4 dolar verdiği de gelen bilgiler arasında. Uzmanlar tarafından ödenen ücretlerin çok yüksek olması nedeniyle örgütün bölgede üye bulmakta zorlanmadığı belirtiliyor.

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