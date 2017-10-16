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Ekonomi

Petrol fiyatları Irak'ta çatışmalar ve İran-ABD gerginliğiyle yükseldi

İstanbul, 16 Ekim (DHA) - Petrol fiyatları Irak'taki çatışmalar ve İran ile ABD arasında gerilen ilişkiler nedeniyle Brent petrolünün fiyatı yüzde 1

16 Ekim 2017 12:34

İstanbul, 16 Ekim (DHA) - Petrol fiyatları Irak\'taki çatışmalar ve İran ile ABD arasında gerilen ilişkiler nedeniyle Brent petrolünün fiyatı yüzde 1.0\'den çok artışla 57.8 dolara yakseldi.
ABD Başkanı Donald Trump, Cuma günü İran\'ın 2015 yılında yapılan nükleer anlaşmaya
uyduğuna ilişkin onay vermeyince, bu ülkeye yeni yaptırımlar uygulanabileceği risklerini artırdı. Petrol piyasalarında fiyatlar, İran\'a yeni yaptırımlarla petrol arzının azalacağına ilişkin endişelerle arttı.
Irak hükümeti, orduya bağlı birliklerin petrol sahaları dahil olmak üzere Kerkük\'te böyük bir bölgeyi kontrol altına aldığını açıklarken, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bunun doğru olmadığını savundu.

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