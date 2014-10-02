Petrol fiyatları iki yılın en düşük düzeyinde

Ortadoğu'da yükselen jeopolitik risklere karşın, küresel ekonomideki zayıf görünüm ve arz fazlasına bağlı olarak petrol fiyatları son iki yılın en düşük düzeylerine indi. Bu gelişmede Avrupa ve Çin'deki zayıf talebin etkili olduğuna işaret ediliyor.

Türkiye'nin de fiyatlamada temel aldığı Brent ham petrolünün varil fiyatı 95 doların da altına indi. Brent petrolü 94.04 dolar ile iki yıldan uzun sürenin en düşüğüne yakın düzeylere geriledi. Brent petrolünün varil fiyatı 27 Haziran 2012 tarihinde 92.06 dolara kadar gerilemişti.

Kuzey Afrika ve Ortadoğu 'da, dünyanın önemli petrol üretim sahalarında yaşanan çatışmalar ve siyasi istikrarsızlıklara rağmen petrol fiyatlarındaki düşüş dikkat çekiyor. Analistler, küresel petrol arzının bol miktarda olması Brent petrolü fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini, bu gelişmelerde Avrupa ve Çin'deki zayıf talebin etkili olduğuna işaret ediyor.

Avrupa Merkez Bankası'nın faizleri görüşeceği para politikası kurulu toplantısının ardından yapılacak açıklamaların da petrol fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün 14.45'te açıklanacak. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi de açıklamanın ardından saat 15.30'da alınan kararla ilgili açıklama yapacak.

Döviz: Türkiye'de ise, Fitch'in yarın geç saatlerde açıklayacağı faiz kararı öncesinde piyasaların gündemini küresel gelişmeler oluşturuyor. Küresel piyasalarda, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı ve Başkan Draghi'nin açıklamalarıyla gelişecek hareketin, Türkiye piyasalarını da etkilemesi bekleniyor.

Küresel gelişmelerin yanında, Merkez Bankası'nın saat 14.00'te açıklayacağı Para Politikası Kurulu'nun geçen haftaki faiz kararına ilişkin ayrıntılar da Türkiye piyasalarına yön verecek.

Dolar dün en son 31 Ocak'ta gördüğü 2.2926 lira düzeyine kadar yükseldi. ABD para birimi günün sonunda 2.2840 liraya kadar çekildikten sonra bugünkü işlemlere 2.28 liranın da altında başladı. Erken saatlerde 2.2720 lira düzeylerine kadar inen dolar, daha sonra yönünü yukarı çevirdi ve 2.2790 liranın da üzerine çıkarak yeniden 2.28 liraya dayandı.

Faiz: Buna karşılık, dövizdeki tırmanışa paralel olarak iki haneli düzeylere kadar çıkan 10 yıllık gösterge tahvilin faizi yüzde 9.89'a, iki yıllık gösterge tahvilin faizi de yüzde 9.91 düzeyine geriledi.