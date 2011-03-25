-PETROL FİYATLARI FATURAYI ŞİŞİRECEK ANKARA (A.A) - 25.03.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ''Petrol fiyatları bu seviyede devam ederse, Türkiye'nin bu yılki enerji faturası 50 milyar doları aşacak''dedi. Şimşek, Anadolu İşadamları Federasyonu ile Muhasebe ve Finans Derneği tarafından Turgut Özal Üniversitesinde ortaklaşa düzenlenen, ''Torba Yasanın İş Dünyasına Getirileri Konferansına'' katıldı. Bakan Şimşek, yeniden yapılandırmanın tipik bir af olmadığını, bu düzenlemede, 74 milyonun hakkı olan vergi, prim ve diğer alacakların aslından kesinlikle vazgeçilmediğini söyledi. Kamu alacaklarının reel değerini koruduklarını ve enflasyon farkını aldıklarını kaydeden Şimşek, Torba Kanun ile yeni bir döneme girildiğini ve beyaz bir sayfa açıldığını ifade etti. Önümüzdeki süreçte cari döneme yoğunlaşacaklarını, denetim kapasitesini genişleterek daha etkin yapacaklarını dile getiren Şimşek, şöyle devam etti: ''Cari dönemden başlayarak bu işi götürmek istiyoruz. Bunun için vatandaşımıza, mükellefimize bir imkan veriyoruz. Aynı şekilde vergi ile ilgili yüzbinlerce dava var. Mahkemelerin iş yükünü hafifletmek istiyoruz. Geçmişle uğraşmaktansa geleceğe bakacağız. 2011 itibariyle kaynaklarımızı buna yoğunlaştıracağız. Yeniden yapılandırmada şu ana kadar başvurularda cesaret verici. Bugüne kadar 860 bin mükellefimiz başvuruda bulundu. Bunlar 920 binin üzerinde dosyaya tekabül ediyor. İlgi yoğun, dilerim bu yoğunluk da devam eder'' -BORÇ YÜKÜ HAFİFLETİLECEK- Maliye Bakanı Şimşek, 2011 bütçesinde yeniden yapılandırmadan tek bir kuruşa dahi yer vermediklerini hatırlatarak, buradan gelecek paralarla Hazine'nin borçlanma yükünü azaltacaklarını belirtti. Mehmet Şimşek, ''Ne kadar çok gelir gelirse o kadar az borçlanacağız, önceliğimiz bu kaynakların borçlarda kullanılması olacak. Bütçede gerekirse bu gelirlerin bir kısmını altyapıda, sağlıkta ve Ar-Ge'de de kullanabiliriz'' dedi. -PETROL FATURASI- Konuşmasında cari açıkla ilgili değerlendirmeler yapan Bakan Şimşek, cari açığın yapısal bir sorun olduğunu ifade etti. 2002 yılında petrol fiyatlarının ortalama 25 dolar civarında bulunduğunu, bugün ise 100 doları aştığını kaydeden Şimşek, ''2002'de petrol, doğalgaz ve türevlerine 9,5 milyar dolar ödemişiz. Bugün bu fiyatlar devam ederse fatura 50 milyar doları aşacak. 70'lerin zihniyeti gelirse petrol ithal edecek döviz bulamazlar'' diye konuştu.