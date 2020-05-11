Petrol fiyatları düştü, Suudi Arabistan kemer sıkma paketi açıkladı: KDV’ye yüzde 10 zam

Koronavirüs salgını ve petrol fiyatlarındaki sert düşüş nedeniyle ekonomik açıdan zor günlerden geçen Suudi Arabistan kemer sıkma önlemleri uygulama kararı aldı. Vergi gelirlerini artırmak için KDV'yi yüzde 5'ten yüzde 15'e çıkaran ülke, kamu çalışanlarına verilen aylık 267 dolarlık (1.893 TL) geçim ödeneğini de askıya alacağını da açıkladı.

Mega projelerden kesinti

Kemer sıkma önlemleri kapsamında Suudi Arabistan’ın “2030 Vizyonu” kapsamındaki mega projelerden de 100 milyar Riyal’lik (26.6 milyar dolar) kesintiye gidileceği duyuruldu.

Maliye Bakanı Muhammed El-Jadaan, “Bu önlemler acıtıcı ama orta ve uzun vadede ekonomik istikrarı sağlamak için gerekli” dedi.

Suudi Arabistan’ın aldığı önlemlerin arkasında petrol gelirlerinin ilk üç ayda bir önceki yıla göre yüzde 24 gerileyerek 34 milyar dolara düşmesi yatıyor.