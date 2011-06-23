-PETROL FİYATLARI DÜŞTÜ LONDRA (A.A) - 23.06.2011 - Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları geriledi. Brent tipi ham petrolde değer kaybı 3 dolardan fazla oldu. Brent petrolün varil fiyatı 3,16 dolar düşüp 111,05 dolar olduktan sonra tekrar 111,30 dolara yükseldi. Batı tipi ham petrol de 2,13 dolar değer kaybedip varili 93,28 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatlarının gerilemesinde, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ABD ekonomisine ilişkin büyüme beklentisini düşürmesi etkili oldu. Fed'in son tahminlerine göre, ABD ekonomisi bu yıl yüzde 2,7 ile yüzde 2,9 aralığında büyüyecek. Önceki tahminlerde bu oranlar yüzde 3,1 ile yüzde 3,3 olarak tespit edilmişti. Fed Başkanı Ben Bernanke ise ABD ekonomisinin büyümesini hızlandırmak için Merkez Bankasının herhangi bir teşvik planlayıp planlamadığına ilişkin bilgi vermedi. Fransız Bankası Credit Agricole'nin küresel petrol analisti Christophe Barret, Fed'in, ekonominin yavaşlamasını teyit ettiğini, petrole olan talebin yavaşladığını belirtti. Barret, niceliksel genişleme programının sona ereceğini, Çin verilerinin kötü geldiğini, enflasyonun arttığını ifade ederek, bütün bu faktörlerin fiyatı aşağıya çektiğini söyledi.