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Ekonomi

Petrol fiyatları düşmeye devam ediyor

Petrol fiyatları, küresel ekonomik durgunluk kaygıları nedeniyle düşmeye devam ediyor.

28 Ekim 2008 02:00

Petrol fiyatları, küresel ekonomik durgunluk kaygıları nedeniyle düşmeye devam ediyor.

Bir varil ham petrol, New York borsasında 17 ayın en düşük düzeyine inerek 61 dolar 30 sent, Londra’da ise 60 doların altında işlem gördü.

Petrol İhracatçısı Ülkeler Örgütü OPEC, geçen Cuma günü fiyat düşüşünü durdurmak için üretimi yüzde 5 azaltmayı kararlaştırmıştı.

OPEC’in kesinti kararına rağmen petrol fiyatları bugün de düşmeye davam etti.

İran’ın OPEC temsilcisi Muhammed Ali Katibi talep artmazsa, örgütün petrol üretiminde yeniden kesintiye gidebileceğini açıkladı.

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