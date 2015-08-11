'Petrol fiyatları daha da düşecek'



Dünya Bankası tarafından pazartesi günü Washington’da kamuoyuna açıklanan raporda "İran’ın dünya pazarına tamamen geri dönüşünün" pazara günlük 1 milyon varil ek petrol kazandıracağı ifadelerine yer veriliyor. Bu durumun gelecek yıl petrolün varil fiyatını yaklaşık 10 dolar aşağı çekeceği belirtiliyor.

Dünya Bankası’nın tahminleri doğru çıkarsa şu anki petrol fiyatlarının yüzde 21 oranında düşmesi söz konusu. Hâlihazırdaki petrol fiyatları küresel arz fazlalığı nedeniyle zaten düşük.

Dünya Bankası’nın tahminlerine göre İran’a yönelik yaptırımların kaldırılması ülkeye gelecek yıl yüzde 5 oranında bir ekonomik büyüme sağlayacak. İran’ın ihracat hacminin 17 milyar dolar büyümesi bekleniyor. Bu da İslam Cumhuryiyeti’nin gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 3,5’ine tekabül ediyor. Ülkenin bu yılki ekonomik büyüme oranı ise yüzde 3 dolayında.

İran ile ekonomik ilişkiler

İran’ın özellikle İngiltere, Çin, Hindistan, Türkiye ve Suudi Arabistan ile ticari ilişkilerini artıracağı tahmin ediliyor. Almanya da İran ile ticari ilişkilerin artırılmasına büyük ilgi gösteriyor. İran’ın nükleer programına dair BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya'dan oluşan 5+1 Grubu‘nun İran’la vardığı anlaşmanın ardından Federal Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel temmuz ayında beraberinde bir ekonomi heyeti ile Tahran’a gitmişti.

İran ile varılan tarihi anlaşma, 13 yıl süren müzakereleri başarı ile sonuçlandırdı. Anlaşma, İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini ciddi oranda sınırlandırması ve nükleer tesislerini kapsamlı uluslararası kontrollere açması karşılığında uluslararası ekonomik yaptırımların kaldırımasını öngörüyor. Ancak anlaşmanın öncelikle ABD’de Kongresi’nde onaylanması gerekiyor.