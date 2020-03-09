Petrol fiyatları: Asya piyasalarındaki yüzde 30 düşüş sonrası uzmanlar 'Fiyat savaşı başladı' diyor

Haftanın ilk işlem gününde petrol fiyatları Asya piyasasında yaklaşık yüzde 30 düştü. Brent türü ham petrolün varil fiyatı 31 olara indi. Uzmanlar bu gelişmeyi petrol üreticisi ülkeler arasında "fiyat savaşının" başladığı şeklinde yorumluyor. Asya piyasaları da haftaya keskin düşüşlerle başladı.

Dünyanın en büyük petrol üreticisi Suudi Arabistan Cuma günü Rusya'yı üretimi önemli oranda azaltmaya ikna edememişti.

Suudi Arabistan bunun üzerine hafta sonu petrol fiyatlarını düşürmüştü.

Koronavirüs petrole talebi azalttı

Suudi Arabistan'ın başını çektiği Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) 14 üyesiyle, Rusya ve OPEC üyesi olmayan diğer petro üreticileri, koronavirüsün petrol talebinde azalmaya neden olması sonrası nasıl bir strateji izlenmesi gerektiği konusunda anlaşamıyor.

Rusya, Suudi Arabistan'ın petrol üretimini günde 1,5 milyon varil azaltma talebine olumsuz yanıt vermişti.

Petrol fiyatları en son Ocak 2016'da mevcut seviyesindeydi.

Uzmanlar petrol fiyatlarının yakında son 16 yılın en düşük seviyesine gerileyebileceğini söylüyor.

Tokyo Borsası yüzde 5'ten fazla düştü

Petrol fiyatlarındaki düşüşün enerji şirketlerini olumsuz etkilemesi sonrası ve koronavirüsün yatırımcıları giderek daha fazla kaygılandırması nedeniyle Asya piyasaları haftaya düşüşle başladı.

Haftanın ilk işlem gününde Avustralya'da Sydney Borsası'nda hisse senetleri ortalaa yüzde 6,6 değer kaybetti.

Tokyo'da Nikkei endeksindeki düşüşü gözlemleyen maskeli Japonlar Tokyo'da Nikkei endeksindeki düşüşü gözlemleyen maskeli Japonlar

Japonya'da Tokyo Borsası'nda Nikkei endeksindeki düşüş de yüzde 5'i aştı.

Hong Kong ve Şanghay Borsaları da haftaya düşüşle başladı.