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Ekonomi

PETROL FİYATLARI ARTTI TOKYO/SİNGAPUR (A.A)

07 Şubat 2011 12:09

-PETROL FİYATLARI ARTTI TOKYO/SİNGAPUR (A.A) - 07.02.2011 - Asya borsaları, günü genellikle yükseliş eğiliminde tamamladı. Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları arttı.  Japonya'da Tokyo Borsası'nın temel göstergesi Nikkei Endeksi, cuma gününe göre, yüzde 0,46 artarak 10.592,00 puan oldu.  Güney Kore'de Kospi Endeksi yüzde 0,47, Hong Kong'da Hang Seng Endeksi yüzde 0,58 değer kazandı.  Çin, Tayvan, Avustralya, Yeni Zelanda, Hindistan, Malezya ve Filipinlerde de borsa yükseldi. Tayland, Endonezya ve Singapur'da ise geriledi.  -PETROL FİYATLARI- Öte yandan, uluslararası piyasalarda petrol fiyatları arttı.  Batı Teksas tipi ham petrolün mart teslimi fiyatı 14 sent artarak varili 89,17 dolardan satılırken, Londra'da Brent tipi ham petrol de 35 sent değer kazanıp varili 100,8 dolardan işlem görüyor.

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