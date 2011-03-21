T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

PETROL FİYATLARI ARTTI SİNGAPUR (A.A)

21 Mart 2011 12:15

-PETROL FİYATLARI ARTTI SİNGAPUR (A.A) - 21.03.2011 - Asya borsaları yükselişle kapanırken, petrol fiyatları arttı.    Güney Kore'de Kospi Endeksi yüzde 0,95, Hong Kong'da Hang Seng Endeksi yüzde 1,34 ve Çin'de Şanghay Composite Endeksi yüzde 0,08 artışla günü tamamladı. Tayvan'da borsa yüzde 0,87, Avustralya'da yüzde 0,35, Yeni Zelanda'da yüzde 0,27, Tayland'da yüzde 0,90, Endonezya'da yüzde 0,52, Hindistan'da yüzde 0,05, Singapur'da yüzde 1,37, Malezya'da yüzde 0,17 ve Filipinler'de yüzde 0,12 değer kazandı.  Japonya'da Tokyo Borsası'nda ulusal tatil nedeniyle bugün işlem yapılmadı.  ABD'de cuma günü Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,7, Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 0,4 ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 0,3 artışla haftayı kapatmıştı.   -PETROL FİYATLARI ARTTI- Öte yandan, uluslararası piyasalarda petrol fiyatları arttı. Batı Teksas tipi ham petrolün nisan teslimi fiyatı 1,82 dolar artıp varili 102,89 dolardan satılırken, Londra'da Brent tipi ham petrol de 1,83 dolar değer kazanıp varili 115,76 dolardan işlem görüyor.  

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24