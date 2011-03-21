-PETROL FİYATLARI ARTTI SİNGAPUR (A.A) - 21.03.2011 - Asya borsaları yükselişle kapanırken, petrol fiyatları arttı. Güney Kore'de Kospi Endeksi yüzde 0,95, Hong Kong'da Hang Seng Endeksi yüzde 1,34 ve Çin'de Şanghay Composite Endeksi yüzde 0,08 artışla günü tamamladı. Tayvan'da borsa yüzde 0,87, Avustralya'da yüzde 0,35, Yeni Zelanda'da yüzde 0,27, Tayland'da yüzde 0,90, Endonezya'da yüzde 0,52, Hindistan'da yüzde 0,05, Singapur'da yüzde 1,37, Malezya'da yüzde 0,17 ve Filipinler'de yüzde 0,12 değer kazandı. Japonya'da Tokyo Borsası'nda ulusal tatil nedeniyle bugün işlem yapılmadı. ABD'de cuma günü Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,7, Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 0,4 ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 0,3 artışla haftayı kapatmıştı. -PETROL FİYATLARI ARTTI- Öte yandan, uluslararası piyasalarda petrol fiyatları arttı. Batı Teksas tipi ham petrolün nisan teslimi fiyatı 1,82 dolar artıp varili 102,89 dolardan satılırken, Londra'da Brent tipi ham petrol de 1,83 dolar değer kazanıp varili 115,76 dolardan işlem görüyor.