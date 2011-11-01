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Ekonomi

Petrol fiyatları 90 doların altında NEW YORK (A.A)

01 Kasım 2011 17:58

-Petrol fiyatları 90 doların altında NEW YORK (A.A) - 01.11.2011 - ABD ham petrolünün varil fiyatı 90 doların altında işlem görmeye başladı. Petrol fiyatlarının gerilemesinde, Yunanistan hükümetinin Avrupa Birliği (AB) ile varılan yardım anlaşmasını referanduma taşıyacağını açıklamasının ardından piyasalarda görülen bu ülkenin temerrüte düşebileceği ve Avro Bölgesi'nin borç krizinin derinleşebileceğine ilişkin endişeler etkili oldu. Batı Teksas tipi ham petrolünün aralık ayı teslimi varil fiyatı bugün ABD'deki işlemlerde 3,72 dolar azalarak 89,47 dolardan satılmaya başladı. ABD ham petrolünün aralık ayı teslimi varil fiyatı dün 93,19 dolardan kapanmıştı.

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