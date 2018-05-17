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Ekonomi

Petrol fiyatları 80 doları aştı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 17 Mayıs (DHA) – İran’dan gelen petrolün azalacağı endişeleri ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) üretim sınırlamalarına bağlı olarak Brent petrolün varil fiyatı, 2014 yılının Kasım ayından bu yana ilk kez 80 doları

17 Mayıs 2018 17:15

Mahmut Can Emir / İstanbul, 17 Mayıs (DHA) – İran’dan gelen petrolün azalacağı endişeleri ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) üretim sınırlamalarına bağlı olarak Brent petrolün varil fiyatı, 2014 yılının Kasım ayından bu yana ilk kez 80 doları aştı.
Brent petrol 80.18 dolara kadar yükselirken ABD hafif petrolü de, 2014 yılının Kasım ayından bu yana ilk kez 72.13 dolara çıktı.
Petrol fiyatları ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile varılan nükleer anlaşmadan çekileceğini duyurmasıyla yükselmeye başlamıştı.
 

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