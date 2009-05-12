Petrol fiyatları 60 doları gördü

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları, 2008 yılı Kasım ayından bu yana ilk kez 60 doları gördü.



Batı teksas tipi ham petrolün varil fiyatı, bir ara 60,08 dolara kadar çıktıktan sonra, şu sıralar 59,82 dolardan satılıyor.



Londra'da Brent tipi ham petrol de 1,16 dolar artarak varili 58,64 dolardan işlem görüyor.

Petrol fiyatlarının yükselmesinde, doların son 4 ayın en düşük seviyesine kadar gerilemesi ve hisse senedi piyasasındaki kazanımlar etkili oluyor.



Küresel ekonomik kriz, petrole olan talebe darbe vurdu.



Şu an yaklaşık 100 milyon ham petrolün stoklarda beklediği ve ABD ham petrol stoklarının 19 yılın en yüksek seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.



Temmuz ayında 147 dolara kadar çıkıp rekor kıran petrol fiyatları, Aralık ayında 32,40 dolara kadar gerilemişti.

