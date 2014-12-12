Petrol fiyatları 5.5 yılın dibinde

Brent petrolün varil fiyatı 63 dolar seviyesine inerek 5.5 yılın dibini gördü. Böylece Brent petrol fiyatı ekim ayı başına göre yüzde 32.8 düştü. Benzin ve motorin ise art arda gelen indirimlere rağmen aynı hızda düşmüyor. Öte yandan dünyanın en büyük ikinci petrol şirketi olan Halliburton petrol fiyatlarının düşmesinden dolayı 1000 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı.

Petrolde düşüş devam ediyor. Brent petrolün varili bugün 63 dolar seviyesine inerek son 5 buçuk yılın dibine indi. Petrolde bu haftaki düşüş yüzde 8’i buldu. Petrol üreten ülkelerin oluşturduğu OPEC örgütünün petrol üretimini kısmaması kararını almasının ardından düşüşler gittikçe büyüyor. Haziran 2014 tarihinde brent petrolün varil fiyatı 115 dolardı. Dünya enerji piyasaları ise bu ay içinde Çin’in petrol üretim rakamlarını açıklamasını bekliyor. Çin’den gelen üretim verilerine göre petrol fiyatları artıp azalabilir.

Benzin fiyatları aynı hızda düşmüyor

Türkiye'nin enerji ithalatında önemli paya sahip olan Brent petrolün fiyatının hızla düşmesi Türkiye'de benzin ve motorinde pompa fiyatlarında da art arda indirimlerin gelmesine yol açtı. Ancak benzin fiyatları Brent petrolün düşüşü kadar hızlı düşmüyor. Ekim ayının başından bugüne Brent petrolde yüzde 32.8'lik değer kaybı yaşandı. Benzin fiyatları ise Ekim ayı başında litre başına 4,89 liradan dün gelen indirimle birlikte 4,32 liraya düştü. Böylece pompa fiyatlarında benzinde yüzde 12'lik indirim gerçekleşti. Motorin fiyatları da Ekim başındaki 4,32 TL'den 3,82 liraya düştü ve indirim yüzde 12'de kaldı. İndirimlerin Brent petroldeki yüzde 32.8'lik değer kaybına göre sınırlı kalmasının en önemli nedeni ise benzin fiyatlarındaki vergi yükü.