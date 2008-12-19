Petrol fiyatları 36 doların altında

Uluslararası piyasada, ham petrolün varil fiyatı 36 doların altına indi.



Petrol İhraç eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) petrol üretiminde önemli oranda bir indirim yapma kararı, küresel ekonomik durgunluğun gölgesinde kaldı.



Petrol fiyatları bugün 36 doların altına inerek, Haziran 2004 tarininden bu yana, son 4 yılın en düşük değerine geriledi.



New York Borsası'nda işlem gören Batı Teksas türü petrolün Ocak ayı vadeli fiyatı 51 cent gerileyerek 35,71 dolara gerilerken, Londra Borsası'nda işlem gören Brent türü petrolün varil fiyatı da 59 cent artarak 43,95 dolara çıktı.



Petrol fiyatları 147 dolar ile Temmuz ayında zirve yaptıktan sonra gerilemeye başladı ve bugüne kadar petrolün fiyatı 110 dolar değer yitirdi.

