Petrol fiyatları 2014'ten bu yanaki en yüksek seviyede

ABD’de stokların azalması ve yatırımcıların OPEC üyesi İran’a yeniden yaptırım uygulanmasının etkileri karşısındaki gerginliğiyle birlikte petrol fiyatları 2014’ten bu yanaki en yüksek seviyeye çıktı. TSİ 12.45'de 80,09 doları gören Brent türü ham petrolün varil fiyatı, 2014’ten bu yana ilk kez 80 doların üzerine çıktı.

Dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent türü ham petrolün varil fiyatı, 80,09 doları görürken, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolünün varil fiyatı da aynı saatte 72,31 dolara kadar yükseldi. Böylece, iki petrol türünde de fiyatlar Kasım 2014'ten bu yana en yüksek seviyeyi görmüş oldu.

Goldman Sachs, ABD'de artan kaya petrolü üretiminin İran'dan gelecek petroldeki potansiyel düşüşün yerine geçemeyeceği yönünde açıklama yaparken, ABD'de petrol stokları, ikinci haftada da düştü.

Uzmanlar, ABD'nin, İran nükleer anlaşmasından çekilmesi veya yeni yaptırımlar uygulanmasına ilişkin kararının ardından, enerji şirketlerinin konu ile ilgili açıklamalarının petrol fiyatlarının yukarı yönlü tırmanışında etkili olduğunu kaydetti.