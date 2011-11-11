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Ekonomi

Petrol fiyatında artış LONDRA (A.A)

11 Kasım 2011 17:32

-Petrol fiyatında artış  LONDRA (A.A) - 11.11.2011 - ABD ham petrolünün varil fiyatı 98 doları geçti. ABD ham petrolünün Aralık ayı teslimi varil fiyatı bugün Avrupa'daki işlemlerde 23 sent artışla 98,01 dolardan satılmaya başladı. Bugünkü işlemler sırasında 98,53 doları gören ABD ham petrolünün Aralık ayı teslimi varil fiyatı Temmuz ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. ABD ham petrolünün Aralık ayı teslimi varil fiyatı dün 2,04 dolar yükselişle 97,78 dolardan kapanmıştı. Londra Brent tipi ham petrolün Aralık ayı teslimi varil fiyatı ise 28 sent düşüşle 113,43 dolardan satılıyor. ABD ham petrolünün varil fiyatının yükselişinde Yunanistan'da yeni hükümet kurma çalışmalarının olumlu seyretmesi ve İtalya'da siyasi liderlik değişiminin Avro Bölgesi'nin borç krizini kontrol etmeye yardımcı olacağı beklentileri etkili oluyor. Avrupa ve ABD'de ham petrol stoklarındaki düşüş de petrol fiyatlarının yükselişini destekliyor. Ekim ayı başlarında 75 dolar seviyesinde bulunan ABD ham petrolünün varil fiyatı şimdiye kadar yüzde 30 değer kazandı.  ABD ham petrolünün varil fiyatı Temmuz 2008'de 147 doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

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