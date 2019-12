-PETROL FİYATI GERİLEDİ LONDRA (A.A) - 18.08.2010 - ABD'de ham petrol stoklarındaki hızlı yükseliş nedeniyle petrol fiyatı gerileyerek 75 dolara düştü. Dün yükselen ABD ham petrolünün Eylül ayı teslimi varil fiyatı 59 sent düşerek 75,18 dolara, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da 51 sent gerileyerek 76,42 dolara indi. Amerikan Petrol Enstitüsünün (API), ABD ham petrol stoklarının geçen hafta 5,9 milyon varil arttığı açıklaması, petrol fiyatının gerilemesinde etkili oldu. ABD Enerji Enformasyon İdaresi de (EIA), 13 Ağustos'ta sona eren haftada ABD ham petrol stoklarına ilişkin açıklamasını bugün yapacak. Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları bu yıl şimdiye kadar 64,24 ila 87,15 dolar bandında hareket etti. Geçen hafta başında 81 dolardan işlem görmeye başlayan ABD ham petrolünün varil fiyatı Eylül ayı teslimi cuma günü 35 sent azalışla 75,39 dolara, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da 41 sent düşüşle 75,11 dolara gerilemişti. Böylece geçen haftanın tamamında yüzde 6,6 (5,31 dolar) değer kaybeden ABD ham petrolünün varil fiyatı, 2 Temmuz'da sona eren haftadan bu yana bir haftadaki en büyük değer kaybına uğramıştı. ABD ham petrolünün varil fiyatı 2 Temmuz'da biten haftada yüzde 6,72 (8,52 dolar) düşmüştü.