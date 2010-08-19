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Ekonomi

PETROL FİYATI 75 DOLARIN ALTINDA   NEW YORK (A.A)

19 Ağustos 2010 23:58

-PETROL FİYATI 75 DOLARIN ALTINDA   NEW YORK (A.A) - 19.08.2010 - Dünyanın en büyük ekonomisi ABD'de ekonomiye ilişkin verilerin kötü çıkması, uluslararası piyasalarda petrol fiyatının 75 doların altına düşmesine ve Avrupa'da borsaların gerilemesine yol açtı. ABD ham petrolünün eylül ayı teslimi varil fiyatı 1,15 dolar değer kaybederek 74,27 dolara, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da 1,24 dolar azalarak 75,23 dolara indi. ABD ham petrolünün varil fiyatı bir ara 73,96 doları gördü. ABD'de Philadelphia Fed Endeksi'nin doğu Pennsylvania, güney New Jersey ve Delaware'den oluşan bölgede üretim faaliyetinin azaldığını göstermesi ve geçen hafta işsizlik maaşı başvurularının beklentilerin çok üzerinde çıkmasının dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin petrol talebini gerileteceği kaygılarını artırması petrol fiyatının düşmesinde etkili oldu. Petrol fiyatını gerileten etkenler arasında ABD'nin toplam ticari petrol stoklarının geçen hafta 1 milyar 13 milyon varile ulaşarak, 1990 yılından bu yana en yüksek seviyelere çıkması da bulunuyor. ABD'nin ekonomiye ilişkin verilerin kötü çıkması, petrol fiyatının düşmesi ve küresel ekonominin toparlanmasının gücüne ilişkin işaretlerin iyi olmaması Avrupa'da borsaları da olumsuz etkiledi. İngiltere'de Londra Borsası'nda FTSE 100 Endeksi yüzde 1,7 (91,58 puan) azalarak, 5.211.29 puandan kapandı. FTSE 100 Endeksi böylece 20 Temmuzdan bu yana en düşük seviyesinden kapanmış oldu. Almanya'da Frankfurt Borsası'nda DAX Endeksi yüzde 1,80 (111,18 puan) değer kaybederek, 6.075,13 puana, Fransa'da Paris Borsası'nda CAC-40 Endeksi yüzde 2,07 (75,53 puan) azalarak 3.572,4 puana geriledi.  Avrupa'da ayrıca Zürih Borsası yüzde 1,28, Milano Borsası yüzde 1,92, Brüksel Borsası yüzde 1,53 ve Madrid Borsası yüzde 1,47 değer kaybetti.

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