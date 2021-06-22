Petrol fiyatı 75 dolara çıkarak son iki yılın en yüksek seviyesini gördü

Küresel ekonomide toparlanma ve talebin arzdan daha fazla artmasıyla brent petrolün varil fiyatı son iki yıldır gördüğü en yüksek seviye olan 75 dolar seviyesine yükseldi.

Bank of America'nın tahminlerine göre ise Brent petrolün varil fiyatı, seyahate olan talebin artmasıyla sene sonunda 100 doları görebilir.

Sözcü'nün haberine göre Pandemi nedeniyle yaşanan ekonomik gerilemenin ardından Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Avrupa ve Çin'de yaşanan toparlanmanın neticesinde ham petrol fiyatları küresel bazda yıllık yüzde 40'tan fazla artış gösterdi.

Ancak virüsün Asya’nın bazı bölgelerindeki etkisinin devam etmesi sebebiyle toparlanmanın düzensiz olacağını öngörülüyor.

Konu ile ilgili Bloomberg'e konuşan enerji şirketi Vanda Insights CEO’su Vandana Hari talep konusunda iyimserliğin hâkim olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Talep iyimserliği iyice yerleşmiş durumda ancak piyasanın sıkılaşması çok dikkat çekiyor. Eğer bu toparlanmada bir duraklama olursa muhtemelen arz yüzünden olur.”