-PETROL FİYATI 32 AYIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE LONDRA (A.A) - 08.04.2011 - Uluslararası piyasalarda Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı 124 doları aşarak 32 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı mayıs ayı teslimi 2,09 dolar artarak 124,72 dolar oldu. Böylece Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı Ağustos 2008'den bu yana en yüksek değerine ulaştı. ABD ham petrolünün varil fiyatı mayıs ayı teslimi de 1,56 dolar artışla 111,86 dolarla Eylül 2008'den bu yana en yüksek değerini aldı. ABD ham petrolünün varil fiyatı Eylül 2008'de 111,68 doları görmüştü. Petrol fiyatlarının yükselmesinde Libya'da petrol tesislerine yönelik saldırıların artmasının bu ülkenin uzun süre piyasaya petrol veremeyeceği kaygılarını artırması etkili oluyor. Fiyatların artışını ayrıca ABD dolarının değerinin düşmesi, Ortadoğu'da devam eden halk hareketleri ve petrol üreticisi Nijerya'da seçimlerin ertelenmesinin petrol tesislerine yönelik saldırıları artıracağı endişeleri de destekliyor. Bu arada altının ons fiyatı 1.471,06 dolara çıkarak yeni bir rekor kırdı. Piyasa uzmanları, Avro Bölgesi'ndeki borç sorununa ilişkin kaygılar ve ABD dolarındaki gerilemenin etkisiyle altın fiyatlarının yükseldiğini söylüyorlar.