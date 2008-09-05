Petrol fiyatı 107 dolara geriledi

ABD ham petrolünün varil fiyatı Ekim ayı teslimi bugün 55 sent düşerek 107,34 dolara, Londra Brent tipi ham petrol de 36 sent değer kaybederek 105,94 dolara geriledi.



Petrolün varil fiyatının gerilemesinde, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün OPEC'in 9 Eylül Salı günü Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapacağı toplantıda üretimi kısmayacağı beklentisi, ABDekonomisine ilişkin kaygılar ve ABD dolarının güçlenmesi etkili oluyor.



ABD ham petrolü 11 Temmuz'da 147,27 dolarla tüm zamanların en yüksek fiyatını gördükten sonra yaklaşık 40 dolar (yüzde 27) değer kaybetti.



Bu arada, ABD Enerji Bakanlığına bağlı Enerji Enformasyon Dairesi (EIA), ABD'de geçen hafta ham petrol stoklarının beklenmedik biçimde 1,9 milyon varil düşerek 303,9 milyon varile gerilediğini açıkladı. Ham petrol stoklarının 500 bin varil artması bekleniyordu.



Açıklamada, benzin stoklarının da 1 milyon varil azalarak 194,4 milyon varile indiği belirtildi. Benzin stoklarının 1,8 milyon varil azalması bekleniyordu.

