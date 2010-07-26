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Dünya

Petrol felaketinde fatura BP'nin genel müdürüne kesildi

BP'nin genel müdürü Tony Hayward'ın, ekim ayında görevinden ayrılacağı bildirildi.

26 Temmuz 2010 03:00

T24 - 20 Nisan'da Meksika'da BP'nin işlettiği bir petrol platformunda meydana gelen patlamanın ardından sızmaya başlayan milyonlarca ton ham petrolün, felakete uğrayan çevrenin ve oluşan maddi zararın faturası BP'nin genel müdürüne kesilirken, çok zor olan çevre felaketi ve  batan platform nedeniyle sızan petrolü Tony Hayward'ın ekim ayında yaklaşık 35 milyon liralık "tazminatla" görevinden ayrılacağı açıklamasında bulunuldu.

Meksika Körfezi'ndeki çevre kirliliğini yönetmede ağır şekilde eleştirilen İngiliz petro-kimya devi British Petrolium şirketinin genel müdürü Tony Hayward'ın, ekim ayında görevinden ayrılacağı bildirildi.

Adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, AP haber ajansına yaptığı açıklamada, Hayward'ın BP'nin Rusya'daki ortak teşebbüsü TNK-BP'de görev alacağını da söyledi. Hayward'ın yerine idari müdür Amerikalı Bob Dudley'in getirilmesi bekleniyor.

İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre ekim ayında görevinden ayrılacak olan Hayward'a yaklaşk 35 milyon liralık "tazminat" ödeneceği belirtilirken, şirketin yarın (27 Temmuz 2010) çeyrek dönemlik kâr-zarar açıklamasında yaklaşık 20 milyar liralık zarar açıklaması yapacağı da belirtildi.

Açılanacak bu rakamın İngiltere tarihinde bir şirketin açıklayacağı en büyük kayıp olacağı, şirketin yeniden yapılanması için rafine operasyonlarını ve petrolle doğalgaz aramasında kullandığı istasyonları satacağı bildirildi.


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